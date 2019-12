Davi Alcolumbre diz que Senado apoia ligação entre Brasil e Peru pela região do Juruá

O senador Davi Alcolumbre (DEM), presidente do Senado Federal, está no Acre cumprindo agenda no município de Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira (5). O parlamentar chegou agora a pouco na região do Vale do Juruá. Assim que saiu do aeroporto, entrou num ônibus escolar do município, ao lado de uma comitiva de assessores e autoridades políticas locais, como o governador Gladson Cameli, o senador Márcio Bittar e o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Durante o percurso dentro do ônibus, o vice-governador Major Rocha, o presidente da Fieac, José Adriano e o senador Bittar dividiram o espaço trocando algumas ‘figurinhas’ antes das visitas.

Entre as visitas, estão previstas aos moradores de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, que reivindicam que seja construída uma ponte. O presidente do Senado também deve participar do Encontro Bilateral Brasil Peru, realizado pelo governo do Acre, entre empresários e políticos dos dois países.