Após assalto a equipe do Samu, dupla invade Upa da Sobral e tenta roubar pacientes e funcionários

Os bandidos resolveram de vez cometer roubos na área da saúde. Na madrugada desta quarta-feira (4) homens armados roubaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante um atendimento a um paciente. Nesta quarta-feira, os criminosos resolveram fazer mais um roubo, só que na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva), na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de funcionários, dois homens não identificados chegaram em uma motocicleta e foram diretamente até entrada da emergência do hospital e anunciaram o assalto a familiares de um paciente que estava dentro da emergência, e a funcionários. Na ação dos bandidos as vítimas entraram em pânico e começaram a correr para dentro da sala da emergência na tentativa de fugir dos bandidos. Os criminosos fugiram do local sem levar nada dos familiares e funcionários.

A Polícia Militar foi acionada, pegou as características dos assaltantes, em seguida, fez rondas na região, mas ninguém foi encontrado.