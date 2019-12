Advogada acusada de tráfico em Cruzeiro do Sul solta após liminar, vai voltar para a cadeia

A secretaria Estadual de Saúde aposta na tecnologia para suprir a falta de médicos especialistas no Acre. A recém inaugurada UPA de Cruzeiro do Sul conta agora com o serviço de telediagnóstico.

O paciente com suspeita de infarto por exemplo, fará o Eletrocardiograma na UPA e o exame será analisado e laudado por um grupo de cardiologistas que fica no Núcleo do Telessaúde em Minas Gerais.

O coordenador Regional de Saúde do Juruá , Roberto Holanda, explica que tudo é feito via internet. “O paciente faz o eletrocardiograma e esse exame é mandado online para o Núcleo do Telessaúde em Minas Gerais para os especialistas analisarem e emitirem parecer via laudo em pouco tempo. Por meio das imagens o médico verifica se há gravidade e necessidade de intervenção ou não”, relata.

Segundo Holanda, 15 cardiologistas ficam de plantão 24 horas em Minas Gerais. “É um grande ganho para Cruzeiro do Sul”, ressalta ele.

Os médicos e enfermeiros que vão atuar com o telediagnóstico foram capacitados por profissionais que já atuam com o sistema em Rio Branco.