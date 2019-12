Senado aprova aposentadoria militar com salário integral e sem idade mínima

O governador Gladson Cameli começou a realizar visitas às repartições públicas do Estado em Rio Branco esta semana. O intuito é felicitar os servidores pelo ano que termina e agradecer pelo trabalho desenvolvido. Nesta quarta-feira, 4, Cameli visitou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). Na ocasião, reiterou que conta com cada trabalhador para melhorar os serviços oferecidos no Acre.

Durante o encontro, o governador também fez um pedido mais intimista com os servidores. Gladson pediu que os trabalhadores tomassem esse primeiro ano de governo como base para saber o que fazer e o que não fazer no ano seguinte.

“Pegar as coisas ruins e deixar para trás e manter as cosias boas. Aquelas questões que atrapalharam, que deram brigas e divergências de opiniões, vamos corrigir no ano que vem?”, poutou aos ouvintes.

Além disso, Cameli disse também querer criar uma ‘rede’ de amizade entre os próprios servidores. “É um gesto que eu quero que todo mundo, se ainda não criou, criar, que é essa rede de amizade, humanização, de debate para ajudar a mudar o Acre para melhor. Não cabe só a mim, governador, mas a todos nós unidos”, comentou.

Após os recados, o governador puxou uma oração com os assessores e servidores das duas secretarias.