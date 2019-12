RBTRANS notifica mais de 800 condutores por infrações

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre ( DEM), estará em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira, 5. Ele deverá chegar às 9h30 com o senador Márcio Bittar ( MDB) e cumprirá duas agendas.

Do Aeroporto, Alcolumbre vai ao local onde os moradores de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, reivindicam que seja construída uma ponte. Atualmente a travessia de veículos e passageiros é feita por uma balsa custeada pelo governo do Estado e outras menores e particulares que cobram até R$ 10 pelo serviço.

Às 11h o presidente do Senado participará do Encontro Bilateral Brasil Peru, que contará com a presença de empresários e políticos dos dois países. O objetivo é avançar na integração comercial entre o Brasil e Peru, acelerar ações como a efetivação de linhas aéreas entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa e a construção da BR-364, de Márcio Lima até a fronteira com o Peru.

O Encontro Bilateral é promovido pelo governo do Estado, prefeitura de Cruzeiro do Sul e gabinete do senador Márcio Bittar.