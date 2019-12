Polícia de Porto Walter recupera motocicleta que foi roubada em Cruzeiro do Sul

Nesta quarta-feira, 4, a Polícia Militar de Porto Walter apreendeu uma moto que havia sido roubada em Cruzeiro do Sul e levada para a cidade de barco. Com esta, já são 5 motos roubadas em Cruzeiro do Sul e recuperadas em Porto Walter.

A PM também prendeu Francisco Edivan Santos do Vale, que portava um simulacro uma de pistola.

O tenente José cita que segue com as operações na cidade e zona rural de Porto Walter. “Vamos de barco pelos rios ou entrando nas matas no combate aos ilícitos para garantir tranquilidade para a população”, concluiu.