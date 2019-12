O jogo é bruto!

Os partidos aliados que ganharam o governo derrotando o PT em 2018 travam uma verdadeira guerra nos bastidores do poder. Progressista, PSDB, PSD e MDB disputam lideranças com vistas às eleições municipais, mas o alvo principal é o processo eleitoral de 2022 quando estará em jogo a reeleição do governador Gladson Cameli e a disputa de uma vaga para o senado ocupada pela senadora Mailza Gomes.

O governador Gladson já disse que é candidato à reeleição, o vice-governador major Rocha afirma que, nesse caso, é candidato ao Senado. O senador Petecão revelou que, se Gladson não for candidato à reeleição, ele disputará o governo. Acontece que o tucano Rocha também tem essa pretensão, já que Gladson Cameli terá que se afastar do governo e ele assumirá, ou seja, Rocha e Petecão estão em rota de colisão.

A disputa de 2022 já está presente nas tratativas políticas de agora. O PSD, Progressista e o MDB, por exemplo, não aceitam sob qualquer hipótese apoiar o candidato tucano, Minoru Kinpara, para não fortalecer Rocha. Petecão abre um novo caminho tentando uma composição com a prefeita Socorro Neri (PSB), mas sem o PT e o PC do B por perto. Petecão já acenou para a possibilidade de apoiar o deputado Roberto Duarte, do MDB. Podem se unir em 2022, principalmente tendo a deputada federal Jessica Sales como candidata ao Senado na chapa. Por outro lado, o PT só quer uma oportunidade para lançar candidatura própria. Essa corrente é majoritária no partido.

O progressistas, que estava ficando para trás, resolveu entrar na briga. Realiza uma série de filiações puxando lideranças de partidos aliados para seus quadros. Umas das tendências do Progressista não quer acordo com o Major Rocha nem o PSDB. Aliás, desde o início do governo travam uma guerra silenciosa. Essa semana o deputado José Bestene já sentou com Petecão, Roberto Duarte e Tião Bocalom para discutir as eleições municipais. Acham que o PT é cachorro morto e o adversário é Minoru. Se a guerra continuar nesse ritmo nem mesmo o Papa Francisco conseguirá juntar os irmãos para a missa do domingo. Vão chegar ao segundo turno magoados e com gosto de sangue na boca.

. Fonte política boa vaticina:

. O senador Sérgio Petecão será candidato a governador sob quaisquer condições, conjunturas eleitorais ou políticas.

. É uma questão de tempo e oportunidade; cavalo selado só uma vez!

. Já vi passar duas, mas três não!

. Na política a negação faz parte do jogo!

. O presidente do Avante, Manoel Roque Balboa (da política), terá o desafio de conduzir a pré e a futura candidatura do empresário Jarbas Soster nas eleições do ano que vem.

. A oposição ficou ameaçando o governo com uma liminar para impedir a votação do Orçamento na Assembleia.

. Os parlamentares governistas se organizaram massacrando a oposição aprovaram o Orçamento.

. Faz parte do jogo, não há muito o que reclamar, protestar, contestar; espernear pode!

. O problema do Orçamento do governo é simples de entender:

. Muito dinheiro para pouca gente, e pouco dinheiro para muita gente!

. O governo é que se lasca para atender a população com Saúde, Educação, Segurança, Saneamento Básico, Cultura, Esporte, Infraestrutura, gestão administrativa, 35 mil servidores públicos.

. Com diz Evo Morales:

. “Poquita harina, me pirón premero”!

. Lá em Cobija tem uma máquina de fazer dinheiro, mas é proibida no Brasil!

. Esqueceram de dizer para um Alemão famoso que o espírito anda para trás também, que as pessoas podem ficar burras, violentas, coiceiras, bárbaras e primitivas.

. Não é o tempo que as torna melhores, nem a religião!

. Isto porque, como diz o Crica, não adianta, orar, rezar, ler o Talmude, o Alcorão, conversar com Buda, acender vela branca, preta, amarela, acender incenso, meditar no topo do Everest, flutuar no Ganges se o coração está cheio de inveja.

. Ás vezes, a pessoa fez o Caminho de Santiago de Compostella mais de 10 vezes, indo e vindo, mas o coração é como de ave de rapina.

. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega mesmo a odiar seu irmão porque tem aquilo que cobiça!

. Como pregava Salomão, o rei hebreu, 800 anos antes de Cristo:

. “O Coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos”.

. O Thomas Hobbes sapecou:

. “O homem é o lobo do próprio homem”.

. Coitado do lobo, é sempre exemplo de mau exemplo, mas nunca vi lobo em circo, leão e elefante sim!

. Semana de Filosofia da Ufac começou na segunda, ainda dá tempo de aproveitar a oferta.

. Bons livros nos presídios do Acre tirariam muitos jovens do subsolo da ignorância mudando suas trajetórias de vida.

. Leitura dos clássicos deveria ser obrigatória para redução de pena; teriam que ler, ler, ler e fazer resenhas até inculcar na cuca os valores civilizatórios.

. Como dizia a dona Mariquinha, minha vozinha:

. “Quem não aprende como amor com pancada, tortura, cassetada e paulada é que não aprende”.

. “Beleza Oculta”, Netflix, bom pra chorar que nem menino desmamado!

. Pergunta do dia:

. Quando Jesus de Nazaré morreu na cruz o véu do templo dos judeus se rasgou (de cima para baixo), quem o rasgou e por quê?

. Pois é, então!

. Bom dia!