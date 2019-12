Mutirão do Depasa na Baixada da Sobral é prorrogado até sexta-feira (6)

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) decidiu prorrogar o Programa de Regularização de Débito (Regularize) que está ocorrendo em forma de mutirão na Praça da Semsur, na Sobral. A ação agora segue até a próxima sexta-feira, dia 6, até às 13 horas, e promove contato direto com o consumidor, oportunizando aos usuários, em débito, ficar em dia com o Depasa.

Até quinta-feira, 5, os atendimentos acontecem das 7h30 às 17h30. Já na sexta-feira, o mutirão será realizado das 7h às 13h. “O resultado tem sido tão positivo, que decidimos continuar com a ação na Baixada da Sobral. Além dos usuários da Sobral alcançamos também moradores dos bairros próximos da região”, explica a chefe do Departamento Comercial do Depasa, Yara Arcanjo.

Por meio do programa Regularize, o usuário que tiver contas em atraso com o Depasa tem a oportunidade de parcelar sua dívida em até 60 vezes. O desconto sobre juros e multas pode chegar a 95%.

Para acessar as condições especiais previstas no Regularize basta atualizar os dados cadastrais e aderir ao programa. Ao solicitar a adesão o usuário deve ter documentos pessoais em mãos e informar o número de matrícula no Depasa.

Ao atualizar o cadastro, usuários do Depasa que são beneficiários de programas sociais, como Bolsa Família, poderão ainda acessar a tarifa social, que beneficia famílias de baixa renda.

Além do atendimento no mutirão, o Regularize também estará disponível aos usuários do Depasa na Central de Atendimento da OCA e em todas as agências do Depasa no interior do estado. O prazo para aderir ao programa e acessar as condições especiais de pagamento encerra no dia 31 de dezembro.

Fonte: Agência de Notícias do Acre