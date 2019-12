Médicos denunciam a Maternidade Bárbara Heliodora por falta de medicamentos

A falta de pelo menos quatro medicamentos essenciais para o bom atendimento na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, levou médicos ginecologistas a denunciarem o caso ao Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC). Após as reclamações, a entidade realizou uma fiscalização na unidade e constatou a deficiência de remédios como ocitocina, tramal, dipirona e tenoxican.

Segundo os profissionais de saúde, a falta dessas medicações para o atendimento de pacientes grávidas, implica em sérios problemas. A vistoria, feita pela presidente do CRM no Acre, Leuda Dávalos, ocorreu nessa segunda-feira (2). Para Dávalos, sem esses remédios a maternidade pode colocar em risco a vida das pacientes com patologias como Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG).

Além disso, a fiscalização também identificou déficit de um profissional médico, uma vez que o padrão é de cinco profissionais e estavam com quatro no dia da fiscalização. “Apesar de constatar as deficiências dessas medicações importantes para o trabalho dos ginecologistas, percebi um ambiente de harmonia entre a equipe e a gestão. Mesmo com dificuldades que estão enfrentando, existe um clima de parceria e isso acaba amenizando um pouco as dificuldades de estrutura e condições de trabalho”, disse a presidente.

O gerente geral da maternidade garantiu que as medicações foram compradas, mas que ainda não chegaram até a unidade. Segundo ele, a expectativa é de que chegasse ainda esta semana.

Um relatório da vistoria deve ser elaborado e entregue tanto para a maternidade, como para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Ministério Público para que as providências sejam tomadas.

Com informações do CRM-AC