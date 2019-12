MDB de Cruzeiro do Sul passou a votar com Ilderlei Cordeiro

Nesta terça-feira, 3, na aprovação do projeto do prefeito Ilderlei Cordeiro, de transferência de recursos do COSIP para uma empresa particular, pela primeira vez, a bancada do MDB, votou favorável à Ilderlei, com exceção do vereador Romário Tavares.

Os vereadores emedebistas Carlinhos Alves, Amauri Sinhô, Antônio Cosmo e Mazinho da BR, “deram um cheque em branco para o prefeito Ilderlei Cordeiro, que deverá ser cassado definitivamente do cargo e não terá condição de executar esse projeto de transformar lixo em energia elétrica”, cita Romário.

O vereador diz que estava certo que, como sempre acontece, toda a bancada do MDB de Vagner Sales, diria não ao projeto. Mas de última hora, os 4 mudaram de ideia.

Ele vai além e diz que há boatos dentro e fora do partido, de que um vereador do MDB de Cruzeiro do Sul vai deixar a sigla. “Se for para apostar, eu diria que seria o Carlinhos ou o Sinhô. Os dois têm ligação com o deputado estadual Luís Gonzaga . O Sinhô é coordenador de campanha do Gonzaga e o Carlinhos é parente dele, apesar de ter apoiado o Nicolau na eleição passada”, explica Romário.

Já o vereador Sinhô destaca que votou favorável ao projeto do prefeito, porque apresentou emenda, que incluiu a Câmara Municipal nas negociações entre a prefeitura e a empresa que vai receber recursos do COSIP.

Quanto à sair do MDB, Sinhô diz que “por enquanto isto não está nos meus planos. Estou satisfeito no partido”.

Uma fonte da prefeitura de Cruzeiro do Sul informa que, com exceção do vereador Romário Tavares, os demais vereadores do MDB, têm cargos dentro da gestão. Municipal. “Nada muito vultoso, mas todos têm sim um parente ou outro indicado na gestão do prefeito”.

Segundo a fonte, até bem pouco tempo, Romário Tavares também tinha uma pessoa da família, ocupando cargo no município.

O MDB tinha a maior bancada da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, com 5 vereadores e sob a batuta de Vagner Sales, sempre votava ” fechada” contra todos os projetos do executivo. Mas na última sexta-feira, 5 vereadores da Câmara anunciaram a ida para o Progressistas de Ilderlei , que agora conta com 6 vereadores e já não terá muitos problemas para aprovar projetos na Câmara Municipal, principalmente agora que conta com os votos do MDB.