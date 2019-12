Jéssica Sales libera mais de R$ 1,2 milhão para municípios do Juruá

Com a aproximação do recesso parlamentar de final de ano e, consequentemente, o encerramento do exercício financeiro do orçamento da União, a deputada Jéssica Sales (MDB) intensifica suas andanças nos órgãos federais pela liberação de recursos e o empenho de suas indicações para os municípios do Vale do Juruá.

A parlamentar anunciou nesta semana, o repasse de mais um montante de recursos para investimentos nos municípios na ordem de R$ 1,3 milhão, proveniente de emenda e extra nas áreas de saúde, esporte, assistência social e agricultura.

Cruzeiro do Sul

Para o município de Cruzeiro do Sul foi transferido pelo Ministério da Cidadania o valor de R$ 133 mil, sendo R$ 97 mil referentes a primeira parcela do convenio para a construção da quadra de esportes na comunidade Simpatia e mais R$ 36 mil da quarta parcela da obra do Complexo Esportivo no bairro Aeroporto Velho.

O valor conveniado para a construção da quadra de esporte é de R$ 500 mil indicado ao orçamento de 2017; e para o maior Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul foi contratado no orçamento de 2016 o valor R$ 5 milhões, tendo sido liberado até o momento, aproximadamente R$ R$ 800 mil.

A deputada Jéssica Sales também conseguiu no ministério do Turismo a liberação de mais de R$ 157,8 mil para a continuidade da revitalização do balneário Igarapé Preto. Esse valor se refere à terceira parcela de recurso extra emenda garantido em 2016, cujo valor total é de R$ 1 milhão.

Me esforço muito para que essa obra seja concluída, liberando recursos para que a população receba a área inteiramente revitalizada para o lazer e turismo”, disse a parlamentar.

Rodrigues Alves

O Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte, liberou para o município de Rodrigues Alves o montante de R$ 600 mil referente à segunda parcela de convênio para a construção do novo Mercado Municipal. Esse recurso é proveniente de emenda parlamentar garantido pela deputada Jéssica Sales no orçamento e 2017. O valor total da obra é de R$ 1,5 milhão.

Foi liberado ainda para o município o valor de mais de R$ 146,5 mil para construção de banheiros domiciliares. Esse valor se refere á segunda parcela de um convênio firmado com a Funasa (Fundação Nacional da Saúde) cujo montante é de R$ 300 mil, por meio de emenda parlamentar garantida no orçamento de 2016.

Mâncio Lima

Na área de assistência social, Jéssica Sales liberou R$ 100 mil para que a Prefeitura de Mâncio Lima utilize na compra de um veículo utilitário e materiais diversos para equipar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para Mâncio Lima também foi feito o repasse da primeira parcela de R$ 97 mil para início da obra da quadra de esportes na comunidade São Domingos. O valor conveniado é de R$ 500 mil encaminhado ao orçamento 2017.

Jéssica Sales afirma ter aptidão por fazer política de resultados e, por essa razão, ela não descuida. “Estou sempre atenta aos cronogramas das obras. Na medida em que elas avançam e as medições são aprovadas, intercedo imediatamente pela liberação do pagamento”, ressalta.