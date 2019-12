Final do Festival de Dança de Rio Branco ocorre nesta quarta-feira (4), no Cine Recreio

A grande final do Festival de Dança de Rio Branco será realizada nesta quarta-feira, 4, a partir das 18h, no Cine Teatro Recreio. O evento que ocorre há três anos na capital acreana busca as melhores expressões corporais através do movimento. O evento tem entrada gratuita e carrega uma proposta social, de formar público, valorizar talentos e abrir espaço para os iniciantes, assim como levar arte para as periferias.

O tema do festival este ano é “A Dança Transcende a Cidade”. Até chegar à região da Gameleira, as etapas classificatórias foram sediadas em escolas públicas dos bairros João Eduardo, Cidade Nova e Cidade do Povo – áreas onde há menos oferta de atividades artístico-culturais, com apresentações de grupos, duplas e artistas solo, incluindo performances e números circenses.

“A gente acredita que essa iniciativa serve de vitrine para quem prioriza a dança como forma de expressão, garantia de saúde mental, resistência política, estilo de vida, hobby, terapia. Enfim, as motivações são muitas para o mesmo fim, e todos os candidatos ganham visibilidade. O segmento, hoje, já é um dos mais numerosos e organizados do estado”, comenta Regina Maciel, vice-presidenta da Associação de Dança do Acre (Asdac).

O festival é financiado por meio de projetos inscritos nos editais públicos do Fundo Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Funcultura), administrado pela Fundação Elias Mansour (FEM) do governo do Acre, e do Fundo Municipal de Cultura (FMC), gerido pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB) da prefeitura de Rio Branco.