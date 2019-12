Deputados, chefes de poderes, advogados e procuradores aguardam início da sessão do TJ que julgará Inconstitucionalidade da LDO

A Universidade Federal do Acre (UFAC), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, torna pública a abertura de processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental (PPGESPA), nível mestrado e doutorado em ciência animal.

Serão ofertadas 11 vagas para doutorado e 19 vagas para mestrado com a matrícula no primeiro semestre do ano letivo de 2020.

As inscrições começaram nesta terça-feira (03) e termina no dia 03 de Janeiro de 2020. As inscrições estão sendo realizadas via online por endereço eletrônico (via e-mail: [email protected]). Os candidatos que se inscreverem devem enviar todos os documentos em formato PDF, com no máximo 5 (cinco) megabytes, até às 23h59min (horário local) do dia 03 de janeiro de 2020.

A confirmação do recebimento dos emails pelo PPGESPA será enviada em até 48 horas. Caso não haja a confirmação do recebimento, o candidato deverá solicitar a mesma pelo e-mail e/ou presencialmente.

O processo de seleção dos candidatos será de caráter eliminatório e/ou classificatório.

1º Prova escrita eliminatória, valor 10 pontos (nota de corte 6,0) e classificatória, sobre todos os pontos da área escolhida pelo candidato no preenchimento do requerimento de inscrição.

2º Proficiência em Língua Inglesa, valor 10 pontos.

3º Prova de Títulos – Análise e avaliação classificatória do Currículo Lattes de 2015 em diante, no modelo Lattes – CNPq, valor 10 pontos.

EDITAL MESTRADO

EDITAL DOUTORADO