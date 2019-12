Compras governamentais: FIEAC e governo orientam empresas para adesão ao programa

Em reunião na manhã desta quarta-feira, 4, a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), o Sebrae e sindicatos da indústria apresentaram uma parceria que visa orientar e credenciar empresários dos setores de alimentos, confecções e móveis sobre os procedimentos para credenciamento no programa de Compras governamentais.

De acordo com o secretário de Indústria do Acre, Anderson Abreu, a proposta do governo é potencializar o programa de Compras governamentais para valorizar ainda mais a indústria local. “Essa iniciativa, que já contemplava o setor moveleiro, está sendo estendida aos segmentos alimentício e têxtil. Trata-se de um esforço do governador Gladson Cameli, que entende que as indústrias e o comércio é que irão gerar emprego e renda para a população. O Executivo tem que apoiar as empresas a realizarem seu trabalho”, afirmou o gestor.

Segundo o presidente da FIEAC, José Adriano, esse é o segundo convênio com o governo do Estado, sendo que o primeiro trabalho em conjunto foi no âmbito do Plano Acreano de Cultura Exportadora (Pacex), para o qual a gestão estadual disponibilizou um escritório, dentro da Federação das Indústrias, para capacitar empresas para se habilitarem para importação e exportação.

“Agora, com as compras governamentais, vemos um avanço ainda maior, muito embora ainda não tenhamos todos os nossos setores contemplados, mas já aumentamos alguns segmentos que darão uma autoestima importante para a proposta que temos de valorizar o empresário acreano e o produto fabricado aqui. Estamos à disposição com todas as informações necessárias e também com capacitação para as empresas que almejam entrar no programa. Esperamos contemplar aqueles que realmente têm trabalho e produto de qualidade, pois precisamos avançar nessas questões”, assinalou José Adriano.

O empresário George Dobré, vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis do Acre (Sindmóveis), ressalta que, desde que iniciou o programa de Compras governamentais, o setor moveleiro contabilizou conquistas e avanços. “Esse processo vem se aprimorando ao longo dos anos e conseguimos acordar para que os gastos que o governo tem que fazer na aquisição de móveis administrativos, que anteriormente eram feitos com a compra de produtos de fora do Estado, fossem feitos no Acre, gerando emprego e renda para os trabalhadores e população local. Temos aprimorado essa parceria, avançando, estabelecendo parcerias também com a prefeitura de Rio Branco, e esperamos que essa proposta beneficie cada vez mais setores”, pontuou Dobré.

Com a parceria, uma equipe da Seict estará presente na FIEAC desde hoje até o próximo dia 13, das 13h às 18h, prestando todas as informações necessárias aos empresários que pretendem se credenciar no programa de Compras governamentais.

