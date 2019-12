Centro de Idiomas abre inscrições para exames de leituras em línguas estrangeiras

O Programa de Extensão de Ensino de Línguas da Universidade Federal do Acre (UFAC) e o Centro de Idiomas da Ufac tornou pública o edital de Nº (01/2019) que trata de realização de exames de leitura em Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua Francesa e Língua Portuguesa (para estrangeiros). O edital foi publicado nesta quarta-feira (04).

As inscrições começam nesta quarta-feira (04) e termina na quinta-feira (05) das 9h às 12h e das 14h às 17h. Serão ofertadas 40 vagas para cada língua, sendo 20 vagas para comunidade interna e 20 vagas para comunidade externa da Universidade.

As inscrições estão sendo realizadas presencialmente na Sala 103 do Grupo de Pesquisa História e Cultura, Linguagem, Identidade e Memória, localizada no Bloco dos Grupos de Pesquisa da Ufac, anexo ao Bloco da Pós-Graduação da UFAC.

Para realizar a inscrição o candidato deve apresentar:

Ficha de inscrição disponível no ANEXO I deste edital devidamente preenchida e assinada, cópia do RG, cópia do Passaporte, apenas para candidatos ao Exame de Língua Portuguesa, cópia de diploma ou de documento que comprove a conclusão de um curso de graduação e cópia de histórico escolar e declaração/atestado de provável concluinte, para candidatos graduandos.

As inscrições aceitas, bem como os resultados das provas serão disponibilizados na página https://idiomasufac.com/. Não serão divulgados os nomes dos candidatos, apenas seus números de inscrição e respectivas notas.