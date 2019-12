Bombeiros presenteiam menino com uma bicicleta após lerem cartinha ao Papai Noel

Dos 16.600 candidatos do concurso público da prefeitura de Cruzeiro do Sul, 446 que concorrem cargo de Gestor Público, terão que refazer a prova no dia 15 de dezembro.

Desse total, 47 são de Rio Branco, 01 de Roraima e 02 de Rondônia. O secretário de Planejamento da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Manoel Orleilson, garantiu em entrevista coletiva nesta terça-feira, 3, que o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), vai bancar as despesas de transporte, estadia e alimentação dos candidatos que deverão retornar à Cruzeiro do Sul para a nova prova.

Orleilson afirmou que o Instituto já iniciou o contato com todos os candidatos, e apesar do cancelamento, o secretário afirma que resultado preliminar do concurso será divulgado dia 20 para todos os candidatos.

Por erro do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, esses candidatos, que concorrem ao cargo de nível superior, fizeram provas de português, história e geografia, de nível médio. A prefeitura então anulou as provas especificamente deste cargo.

Os candidatos devem entrar no site do IBFC, a partir das 15h desta terça para ter acesso ao local e horário da prova, como ainda para realizar a solicitação das despesas.