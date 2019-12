Apresentado PL que cria Estatuto de Inclusão Digital na Aleac

A Executiva Municipal do Partido Social Democrático (PSD), de Senador Guiomard (AC), legenda do Senador Sergio Petecão, decidiu nesta quarta-feira (04) pela expulsão do prefeito de Senador Guiomard, André Maia.

Oficialmente, a Executiva Municipal do PSD explicou a reportagem do ac24horas, que a saída André Maia se dá pela infidelidade partidária.

O presidente da Executiva, João Carvalho, relatou que André Maia queria “usar o partido para se promover”.

“Maia queria usar o partido para promover a si próprio e outros eventos por menores e o mesmo descumpriu artigos 76, 77 e 78 do estatuto do partido. A decisão foi feita com abono do vice-presidente estadual e ex-deputado estadual Jairo Carvalho atualmente secretário do governador Gladson Cameli”, afirmou.