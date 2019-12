Apenas neste ano, notificações de dengue triplicam em Xapuri

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) durante seu pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) , nesta quarta-feira (4), lamentou a situação de insegurança vivida pelos servidores da saúde nos hospitais do Acre e se solidarizou com os funcionários do SAMU que foram assaltados e feitos reféns durante uma hora, na capital do estado. Segundo relatos, além de terem sido feitos reféns, os criminosos ainda deixaram eles nus. “Durante a campanha o governo prometeu resolver o problema da segurança em dez dias e essa é a primeira vez na história do Brasil, que profissionais do SAMU salvando vidas, são humilhados e assaltados no exercício de suas profissões, misericórdia, isso é simbólico”, diz o deputado.

Quero aqui registrar minha solidariedade aos funcionários do SAMU, principalmente àqueles que foram vítima da criminalidade que aterrorizam o nosso estado. “Não é admissível que qualquer cidadão seja aterrorizado pelo crime organizado, imaginem funcionários do SAMU que estão ali para prestar socorro às vítimas. Aonde vamos parar com isso?”.

Peço ao governador e ao sistema de segurança que não deixe mais isso acontecer, os profissionais estavam atendendo um paciente com câncer. Cuide de nosso povo, pede o parlamentar.

Precisamos que a Secretaria de Segurança Pública tome providências imediatas. Solicito que coloque um policial em cada viatura para acompanhar as equipes de saúde, finaliza.