Servidores do Detran denunciam suspensão dos serviços de limpeza

Uma ação dos policiais militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) e do Grupamento de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) na tarde desta terça-feira (3) resultou nas prisões dos membros da facção Bonde dos 13 Marcelo Augusto da Silva, de 25 anos, Darlesson de Souza Morais, de 22 anos, Alex Sandro dos Santos Souza, de 24 anos e Anderson Silva de Souza, de 20 anos. As prisões aconteceram numa residência no Beco do Sabiá, na invasão do Conjunto Universitário, em Rio Branco.

De acordo com o Tenente Castro, a polícia recebeu uma informação via Ciosp que uma casa no Beco do Sabiá estava acontecendo uma reunião da organização criminosa e que havia armas de fogo e drogas. As guarnições do GIRO e ROTAM se deslocaram até o local, cercaram a residência e ao adentrarem a casa encontraram os criminosos. Foi feito uma revista pessoal e na residência e os policiais encontraram em posse dos membros da facção, uma pistola 380 com 25 munições, uma escopeta calibre 20 com 15 munições, um radio amador, um colete bordado com o nome da empresa VIP, uma motocicleta, 28 trouxinhas de cocaína, 4 tabletes de maconha e mais de R$ 270.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os membros da facção foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Os criminosos responderão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação criminosa e receptação.