Segundo churrasco dos sócios da AABB reuniu centenas de pessoas em Sena

A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Sena Madureira concretizou no último Domingo (1°), o segundo churrasco aos seus sócios e convidados, em sua sede social. A festa marcou também a edição 2020 do tradicional concurso Miss Piscina e Miss Simpatia do clube.

O gerente da entidade, professor Cledson Menezes, avaliou o evento de maneira positiva, destacando que a festa começou por volta de meio dia e se estendeu até às 23 horas, sem nenhum registro de ocorrências.

“Após o 1° churrasco ano passado, o povo notou a organização e, para nossa surpresa, esse ano o público superou a expectativa. Houve confronto de futebol sagrando-se vencedor o time do doutor Cleyton, muita atividade na piscina e nas quadras esportivas, além de bingo e um delicioso almoço inteiramente grátis aos nossos sócios. Para se ter uma ideia, servimos dois bois em uma mesa farta de alimentação de primeira. Nossa avaliação é a melhor possível, pra nós foi uma confraternização de natal e final de ano. Agradeço ao nosso presidente Paulo Rodrigo e todos os funcionários do Banco do Brasil”, pontuou Cledson.

Concurso Miss Piscina 2020

O domingo foi marcado também pelo desfile de beleza Miss Piscina, que chamou a atenção dos presentes. Ao lado da passarela montada no clube principal da AABB, o público assistiu ao desfile de 06 concorrentes, além de misses convidadas da capital.

Após a avaliação dos jurados, as vencedoras foram anunciadas, sendo que a grande vencedora na categoria Miss Simpatia foi Geovana Rodrigues e, em primeiro lugar ficou a bela jovem, Ana Caroline, residente no bairro Jardim Primavera, levando o título de Miss Piscina 2020.

Segundo a gerência da AABB, Ana Caroline representará a entidade em seus eventos e atrações do calendário anual, além de ganhar uma série de benefícios junto ao clube.

A então Miss Piscina, Atila Lima, também se apresentou e, ao final do evento, entregou a faixa a sua substituta no cargo a partir de 2020.

O evento contou com a presença das misses, Renata Conde e Mikaelli Galeotti, que fizeram participação especial no desfile juntamente com o senamadureirense Junior Chaves.

Veja lista das concorrentes: Ana Caroline, Geovana Rodrigues, Camila Araújo, Mariana, Dane Reis e Valéria Moraes.

O evento teve a organização de Arley Moura e Lucas Costa.