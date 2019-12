Quem mora na taba é que conhece os índios

O aumento do consumo de carne branca no Acre pode refletir em novo reajuste de cerca de 10% no preço do quilo do frango abatido nas granjas, preveem os donos de granja da região do Alto Acre. Desde que a carne bovina disparou nas redes de supermercados que os consumidores acreanos passaram a comprar carne de frango e suína, para diversificar o cardápio da semana.

As vendas de carne branca nos últimos dias tiveram um crescimento de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. Diante do novo cenário promissor os criadores deverão ampliar a produção para atender o mercado interno.

A Tribuna do Acre.