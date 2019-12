Quase 500 candidatos terão que refazer prova do concurso da prefeitura de Cruzeiro do Sul

Uma pesquisa encomendada pela Associação de Magistrados do Brasil (AMB), realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostrou um estudo, inédito em profundidade, no qual aponta oportunidades para o Judiciário melhorar a comunicação com os cidadãos e aumentar a aproximação com a população.

No Brasil, dentre os orçamentos do sistema de justiça, as defensorias públicas são as que tem o menor orçamento dentre o sistema do judiciário.

No Acre, a Defensoria Pública do Estado (DPE) tem apenas um pequena fatia de 0,9% do orçamento no Acre, enquanto o Tribunal de Justiça (TJAC) tem 8% e o Ministério Público do Estado (MPE/AC) com 4% do Orçamento.

Em 2018, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) também fez um pesquisa e também foi apontada que a Defensoria Pública é a instituição melhor avaliada no país. Ou seja, em 2018, e agora em 2019, a Defensoria Pública foi considerada a instituição melhor avaliada pela sociedade.

A pesquisa disponibilizou à sociedade um amplo conjunto de informações sobre as percepções e expectativas a respeito da atuação do Judiciário brasileiro, a avaliação do cumprimento de suas funções de garantir os direitos individuais, coletivos e sociais.

No estudo foi usado metodologias e técnicas qualitativas e quantitativas, abrangendo diversos segmentos de público: sociedade (termo usado a seguir para denominar usuários e não usuários dos serviços da Justiça, sendo os jurisdicionados demandantes e demandados) advogados, defensores públicos, e formadores de opinião.