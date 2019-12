Nutricionista, eletricista e cozinheira: veja as 22 vagas do SINE desta terça-feira

Uma mulher de 20 anos foi presa por transportar 11,5 quilos de skunk e 1,5 quilo de cocaína, na tarde desta segunda-feira (2), no Aeroporto de Brasília. Segundo a Polícia Federal, a suspeita viajava com a filha no colo quando foi detida.

A mulher embarcou em um voo em Rio Branco, no Acre, com destino a Fortaleza, no Ceará. A aeronave fez uma conexão em Brasília e, no terminal da capital, um exame de raio X identificou diversos pacotes com substância orgânica no interior das duas malas da jovem.

Policiais federais pediram à mulher que abrisse as bagagens e encontraram 12 pacotes escuros envolvidos em um plástico transparente. Um exame preliminar apontou a presença de entorpecentes.

A mulher foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal e responderá pelo crime de tráfico. Já a criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar do DF.