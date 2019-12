Equatoriano é preso com cocaína pura avaliada em R$ 100 mil

Valores podem ser parcelados em 12 vezes pelos principais cartões de crédito

As companhias Gol e LATAM incluíram os destinos do Acre na Black Friday de passagens aéreas com ótimos preços. Além dos descontos especiais, nesta promoção é possível parcelar os bilhetes em até 12 vezes sem juros. Nos voos diretos da Gol entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul a ida e a volta custam nesta promoção apenas R$ 278,96, valor com todas as taxas incluídas. São dezenas de opções de passagens aéreas baratas entre as duas cidades. (Confira na imagem abaixo).

Na Black Friday 2019 os bilhetes de ida e volta de Rio Branco para Brasília custam apenas R$ 502. Os outros destaques são a ida e a volta de capital do estado para Manaus, em voo direto da Gol, por R$ 520. Quem está nestas duas cidades também encontra passagens para o Acre pelos mesmos valores. Já os bilhetes de Rio Branco para São Paulo custam nesta promoção R$ 881,22.

Se você prefere viajar para destinos que tenham praia, seja rápido e garanta logo as suas passagens aéreas. De Rio Branco para Recife, a capital pernambucana, a ida e a volta custam R$ 868,84. As passagens de ida e volta da capital acreana para o Rio de Janeiro custam R$ 930. Todas as passagens da tabela abaixo são de ida e volta e estão com as taxas de embarques incluídas.

As passagens promocionais são encontradas para viagens nos meses de janeiro, fevereiro de março de 2020, exceto nos feriados. Os hotéis pousadas e resorts também estão oferecendo desconto nesta Black Friday de até 40%. Mas atenção! Essas duas promoções vão até às horas de segunda-feira (2/12), mas não perca tempo! As passagens e leitos de hotéis com descontos são limitados.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Rio Branco

