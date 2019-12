Caminhada em alusão ao Dezembro Vermelho é realizada em Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da secretaria municipal de Saúde, saiu para mais uma etapa do programa Saúde Itinerante na zona rural do município. Desta vez, as equipes estarão atendendo mais sete comunidades ribeirinhas ao rio Macauã, num período de uma semana. A ação é uma prioridade da gestão de Mazinho Serafim (MDB), que não tem medido esforços para levar toda boa parte da estrutura da prefeitura até comunidades distantes do centro urbano.

Aos moradores das margens do rio Macauã, a prefeitura está levando cerca de R$ 30 mil em medicamentos especiais. Segundo o secretário de saúde, “sabemos que as comunidades do rio Macauã são grandes e, às vezes, não têm condições de buscar atendimento na cidade. Então precisamos também dar esse atendimento a eles”, explica Daniel Herculano.

Serão oferecidos diversos serviços, como: atendimento de enfermagem, odontológico, médico, vacina, vacinação antirrábica, PCCU, acompanhamento do Bolsa Família, exame preventivo de mama, pré-natal, planejamento familiar, palestras educativas, vacinas, entre outros. “É muito importante que as pessoas participem. Todos os moradores são cidadãos e merecem um atendimento de saúde de qualidade”, diz Herculano.

Quem também participa do Saúde Itinerante é o vereador Ney Areal, que também é servidor público na área da saúde. “É sempre uma satisfação participar desse projeto. Um desejo do prefeito Mazinho, do secretário, que sempre colocamos em prática, que é atender as comunidades que mais precisam”, afirma o vereador.

O vereador já atua no projeto há quase 11 anos e sempre busca, junto à prefeitura, melhorias para as comunidades rurais. “A intenção é ir ao local, verificar a necessidade desses moradores e buscar soluções”.

Os serviços do Saúde Itinerante às margens do rio Macauã ocorrem do dia 01 a 06 de dezembro, e vai atender as comunidades: Seringal Apito, Comunidade Triunfo, Comunidade Lua Nova, Comunidade Barracãozinho, Comunidade Providência, Comunidade Liberdade e Comunidade São Bento.