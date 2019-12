Artesãos do Acre participam de feira nacional em Belo Horizonte, Minas Gerais

Dez artesãos acreanos participam da 30º Feira Nacional do Artesanato em Belo Horizonte – MG. O evento começa nesta terça-feira, dia 3, e segue até 8 de dezembro, durante a Expominas. A ida dos artesãos tem apoio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet) e do Sebrae.

A secretaria de Empreendedorismo tem buscado participação do Acre nas feiras nacionais, com intuito de trazer visibilidade e oportunidade de negócios para os artesãos locais. “Este ano, o Acre já participou do 12° e 13° Salão do Artesanato, em Brasília – DF e em São Paulo – SP, e também da Fenearte em Recife – PE. O artesanato do Acre foi destaque em todas elas, ficando sempre nas 2 primeiras colocações na quantidade de vendas. O nosso artesanato é um sucesso”, diz a titular da pasta, Eliane Sinhasique.

O Acre apresenta nesta feira gamelas e vasos decorativos, feitos de angelim ferro e breu vermelho, peças indígenas, marchetaria, biojoia e as famosas “melissas acreanas” que são sapatos feitos de látex. “O artesanato acreano é muito rico. Representa a diversidade e a beleza da nossa floresta. Tudo é altamente sustentável”, comentou a coordenadora estadual do Artesanato, Suelany Paiva.

Fonte: Agência de Notícias do Acre