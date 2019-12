Advogado acreano usa cartoons e consegue reverter decisão no TRT de Rio Branco

A união de duas profissões distintas, direito e arte, fez com que a 2º Vara do Tribunal Regional Eleitoral de Rio Branco revertesse a primeira decisão da 1º Vara do Trabalho de Rio Branco e restituísse o emprego de um funcionário do Banco do Brasil (BB) demitido por justa causa.

O funcionário foi demitido por supostamente ter uma postura imprópria perante aos clientes pelo BB acusado de usar o modus operandi onde fazia a manifestação de necessidade de crédito por parte dos clientes atendidos e, por propostas feita por liberação de recursos oriundos de operações já contratadas mediantes empréstimo, para ele, de parte de valores liberados e a promessa de obter, depois, outra apuração de crédito de maior valor para atender às necessidades dos clientes.

O desembargador, Carlos Augusto Gomes Lôbo, relatou que o caso do funcionário não se aplica a justa causa e disse que a figura da improbidade é a mais apropriada para o caso. Por fim, declarou nulidade do processo e consequentemente a reintegração do funcionário ao quadro com pagamento da remuneração mensal e demais vantagens no período de 17/6-2016.

O advogado Marciano Cardoso e o cartunista Daniel Cabral, trabalharam juntos para a construção de memoriais com uma representação visual do processo ao usar cartoons e metáforas na defesa do processo na área trabalhista.

De acordo com advogado de defesa, o que foi “diferente” nesse caso foi a utilização de cartoons. “Sustentou basicamente que a justa causa é um ‘cartão vermelho’ com o poder de macular toda a vida profissional do empregado e que, por isso, merece parcimônia do julgador”, explicou.

O que é Cartoons? São desenhos que podem ser humorísticos/animados ou não, e no geral, esses desenhos possuem um viés crítico, isto é, de exercer uma reflexão sobre o dia-a-dia de uma sociedade.