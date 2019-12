Senador Sérgio Petecão acusa farmácias de quererem faturar sem concorrência

Centenas de estudantes do Colégio Acreano, localizado na região central de Rio Branco, se reuniram em frente ao Palácio Rio Branco na manhã desta segunda-feira, 02, para pedir explicações sobre uma suposta retirada de turmas do ensino médio da instituição. Segundo informações, a decisão teria sido tomada sem consentimento da escola e faria parte de um reordenamento da rede estadual de educação.

Porém, com o manifesto ocorrido, o governador Gladson Cameli recebeu o professor José Rego, chefe do departamento de gestão da SEE, para quem garantiu eu a oferta do ensino médio seguirá normalmente no Colégio Acreano.

Rego conversou com o governador e após entrarem em consenso, os alunos retornaram para a sala de aula.

Entenda

A comunidade escolar da rede estadual de Educação em Rio Branco foi surpreendida nesse final de semana com a informação de que o governo pretende retirar as turmas do Ensino Médio do Colégio Acreano no ano letivo de 2020.

Rapidamente, uma série de cobranças dos alunos, professores e até mesmo ex-alunos passaram a circular nas redes nesse domingo, dia 1º, cobrando explicações da secretaria estadual de Educação. Segundo os estudantes, a revolta fica por conta da atitude arbitrária da secretaria, uma vez que, segundo relatos, o governo não teria ouvido ou se reunido com a comunidade do Colégio Acreano para tratar sobre o assunto, nem justificar a retirara do ensino médio da escola.

A professora Rose Costa, ex-vereadora de Rio Branco, escreveu: “Merecemos respeito, nos manifestaremos, buscaremos os direitos da comunidade. Peço a todos que amam e que fizeram ou fazem parte da história do Colégio Acreano compartilhem e manifestem-se. Uma vez CA sempre CA!”.

Os alunos marcaram uma manifestação que começou às 9h30, no centro da cidade, mais precisamente em frente ao Palácio Rio Branco. A concentração partiu da própria escola. Com o slogan “Mexeu com um, mexeu com todos”, os estudantes fizeram barulho para que a secretaria de educação escutasse a comunidade escolar.