SEE acata determinação do governo e Ensino Médio do Colégio Acreano será retirado em 2021

Alunos que irão cursar o 1º ano do Ensino Médio ano que vem continuarão na escola

A nota pública divulgada na tarde desta segunda-feira, 02, encaminhada pela Secretaria Estadual de Educação (SEE), foi derrubada após uma reunião ocorrida entre o governador Gladson Cameli, o departamento de gestão da SEE e o titular da pasta, Mauro Sérgio Cruz. O governo exigiu que as mudanças não ocorram em 2020. Com isso, os 180 alunos do 9º ano que teriam de ser remanejados para outras escolas no ano que vem, continuarão a estudar no Colégio Acreano.

A regra agora vale para até 2021, ou seja, o Colégio Acreano deixará, sim, de ofertar o Ensino Médio, mas a partir de 2021 e não no próximo ano, como previa a SEE. As mudanças que serão impostas daqui a dois anos serão as mesmas que foram divulgadas, a referida escola passará por reformulações gradativas em poucos anos deixará de abrir novas vagas para o Ensino Médio.

Os estudantes que já estão estarão cursando o 1º, 2º e o 3º ano permanecerão na escola, até que as novas regras sejam impostas, previstas para começar em 2021.

Sobre a mudança

A secretaria afirma que a Lei 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), estabelece mudanças no currículo do Ensino Médio, tais como o aumento da carga horária mínima diária e anual e itinerários formativos que aprofundam conhecimentos em áreas específicas, conforme escolha dos próprios alunos.

“Com as mudanças que deverão acontecer no Ensino Médio, não será possível manter escolas mistas (com ensino fundamental e médio juntos). Assim, para que a implementação desse novo currículo aconteça, atendendo as determinações das legislações aprovadas, a SEE vem desenvolvendo uma série de ações que estão sendo adotadas gradualmente até 2022, ano em que o Novo Ensino Médio será obrigatório em todo o país”.

Segundo o secretário, a organização da rede é uma dessas ações e que desde o início do ano a equipe da secretaria tem dialogado com as equipes gestoras.