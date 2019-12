RBTRANS dá prazo de 15 dias aos motoristas infratores para recorrerem de multas

A Fundação Betel, da Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul, em parceria com a prefeitura do município, realizou no último sábado, 30, um baile para 50 debutantes do Projeto Sonho de Menina, que atende garotas em situação de risco da região do Vale do Juruá e promove qualificação para jovens de baixa renda, preparando-as e inserindo-as no mercado de trabalho. O projeto vem sendo realizado graças a emendas parlamentares do deputado federal Alan Rick (DEM), que fez questão de prestigiar o evento.

“Essa é uma noite muito especial, pois esse projeto dá a essas meninas a oportunidade de estudar, se qualificar, estarem mais próximas de suas famílias e de aprenderem ofícios tão importante. É um projeto que traz dignidade, esperança e une as famílias e merece todo o nosso apoio”, disse Alan Rick. As próprias meninas trabalharam na confecção de seus vestidos de baile como parte das atividades do ano.

O Projeto Sonho de Menina funciona há mais de dois anos com recursos de emendas parlamentares do deputado. A instituição é presidida pela pastora Milca Santos. Segundo ela, este é um dos seus trabalhos mais relevantes, pois garante cidadania, fortalecimentos dos laços familiares e preparação para o mercado de trabalho para 50 meninas entre 14 e 16 anos da periferia de Cruzeiro do Sul.

O projeto existe em diversos estados, onde a ênfase é apenas o Baile de Debutantes. Em Cruzeiro do Sul, a pastora Milca optou por ir além, priorizando a qualificação técnica com a preparação das meninas para o mercado de trabalho com cursos profissionalizantes, além da prevenção à gravidez na adolescência e combate à violência. Além disso, realiza cursos de informática, bordado, corte e costura, cidadania, entre outros.

Durante o Baile, Alan Rick parabenizou a pastora Milca Oliveira, o pastor Carlos Alberto e todos os dirigentes da Fundação Betel no Juruá, além pastor Celso, diretor da Fundação Betel em Sena Madureira, pelo grande alcance social do projeto.

“Por meio da emenda parlamentar de minha autoria junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, a Fundação Betel pode oferecer cursos de corte e costura, informática, manicure, maquiagem e de doceria, além de palestras e campanhas educativas de combate à violência e o encaminhamento das meninas ao mercado de trabalho por meio de parceria com o CIEE – Centro de Integração Empresa Escola”, explicou Alan Rick.