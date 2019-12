Queimadas cresceram quase 50% até novembro deste ano

Após a prefeitura de Rio Branco cancelar as provas do concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Seme) para anular qualquer indício de irregularidade durante a aplicação ocorrida no dia 17 de novembro, o município já apresenta uma nova data de divulgação dos locais de prova e para reaplicação do concurso na capital acreana.

Agora, os novos locais de prova serão divulgados no próximo dia 16 de dezembro, já a nova data de aplicação das provas objetivas será o dia 29 de dezembro de 2019. O novo cronograma do certame já pode ser consultado no site da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).

Em caso de desistência

O candidato que pretende desistir de participar do concurso por conta da mudança na data de aplicação das provas, deve formalizar junto à Fundape, no período de 02 a 06 de dezembro de 2019, um pedido de devolução da taxa de inscrição. A devolução da taxa de inscrição só será efetivada aos candidatos que pedirem o cancelamento de sua inscrição.

Regras

Segundo o documento, todos os equipamentos de uso pessoal que estejam de posse do candidato, inclusive aparelho de celular, bolsa e relógio serão recolhidos pelos fiscais de sala, etiquetados/identificados e entregues ao candidato no momento de sua saída da sala ao término da prova.

Caso o candidato se recuse a entregar os objetos, o Fiscal de Sala em contato com o Coordenador de Prédio poderá acionar a segurança para retirá-lo da sala por perturbação e infração às normas do presente certame.

Novo cronograma

A divulgação do gabarito preliminar do concurso será no dia 30 de dezembro. O prazo para interposição de recurso ao gabarito preliminar será entre o dia 02 e 03 de janeiro de 2020. A divulgação do gabarito oficial será no dia 06 de janeiro.

O resultado preliminar da prova objetiva será publicado no dia 07 de janeiro e o prazo pra interposição de recursos ao resultado preliminar da prova objetiva é de 08 a 09 de janeiro do próximo ano.

A divulgação do resultado preliminar da prova de títulos será no dia 13 de janeiro. O resultado final para cargos de professor da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, mediador, nutricionista, cuidador pessoal e motorista será publicado no dia 20 de janeiro.

As provas práticas para candidatos aos cargos de professor de educação especial (Libras), professor de educação especial (Bilingue) ocorre no dia 20 de janeiro de 2020 e o resultado será publicado no dia 29 de janeiro.

Sobre o concurso

O certame oferece 553 vagas para contratação de servidores do quadro efetivo da educação municipal. As vagas são para cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.032,66 a R$ 3.447,35 mil. Cerca de 20 mil candidatos devem fazer as provas.