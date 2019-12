PRF apreende 14 pneus irregulares de origem chinesa em operação na BR-317

Em mais uma etapa da Operação Rota Segura 2019, realizada entre os dias 25 e 30 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou 499 veículos e abordou 528 pessoas. Um dos abordados na Unidade Operacional da PRF, em Xapuri, transportava em uma carreta 14 pneus de origem chinesa sem nenhum documento fiscal. A mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal, na capital acreana.

As fiscalizações ocorreram nas BR-317 e BR-364, com objetivo de prevenir acidentes, proporcionar fluidez no trânsito e combater os crimes na fronteira com os países vizinhos.

A PRF orienta sobre alguns cuidados que se deve ter na hora de adquirir pneus, como verificar o selo de regularidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), solicitar documento fiscal, pesquisar a idoneidade da loja e comprar/montar os produtos apenas em locais que forneçam garantia para evitar problemas, principalmente, nas viagens. Não foram registrados acidentes com mortes nas rodovias federais no Acre, no período citado.

Com informações da PRF/AC