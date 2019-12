Prefeitura de Cruzeiro do Sul substitui lâmpadas comuns por LED

A cidade de Cruzeiro do Sul está ficando de cara nova. A gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro, em parceria com a Energisa, já iniciou a substituição antiga da rede de iluminação pública por lâmpadas de LED.

Já é possível ver os resultados na Avenida Mâncio Lima, Avenida Lauro Miller, Ponte da União, Centro e parte da Copacabana, que estão totalmente iluminadas. As novas lâmpadas proporcionam um aumento de até 150% na visibilidade. São mais duráveis e mais difíceis de serem destruídas por vândalos.

A expectativa é de que o novo sistema de iluminação pública contribua com a sensação de segurança nos bairros. Outro aspecto também é de que a tecnologia de luz fria não atrai insetos.

“Nossa cidade está com uma cor nova e vai ficar linda neste fim de ano. Estamos muito felizes de implantar esse novo sistema de iluminação pública, que além de otimizar os recursos, garante mais segurança pública e não prejudica o meio ambiente”, destaca o prefeito.

A manutenção das luminárias de led é muito mais prática de ser instalada e o meio ambiente também é favorecido, tendo em vista que as lâmpadas a vapor de sódio são confeccionadas com metais pesados, como o mercúrio, prejudicando tanto no dia a dia quanto no seu descarte, pois demoram anos para se decompor. O que não ocorre com as novas lâmpadas.