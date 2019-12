Prefeitura de Cruzeiro do Sul anula prova do concurso para o cargo de Gestor Público

A prefeitura de Cruzeiro do Sul anulou a prova para o cargo de Gestor Público do concurso realizado no domingo, 1° de dezembro. A nova prova será realizada no dia 15 de dezembro.

A partir das 15 horas desta terça-feira, 3, os candidatos a esse cargo poderão visualizar no site www.ibfc.org.br, os locais da realização da nova prova.

O secretário de planejamento da prefeitura, Manoel Orleilson, explica que as provas de português, história e geografia , que seriam para o nível médio, foram aplicadas erroneamente para os candidatos ao cargo de Gestor Público, que é de nível superior. “Foi um erro da empresa na hora de montar as provas. Mas os candidatos não serão prejudicados”, explica ele, afirmando que a empresa vai garantir o deslocamento dos candidatos ao cargo, que moram fora de Cruzeiro do Sul.

Segundo o secretário no Edital do Concurso, há o e-mail e telefone que devem ser usados pelos candidatos para manter contato com o instituto realizador do certame para esclarecer dúvidas sobre o caso.

“Foram 30 tipos de provas e só essa deu problema, mas nosso objetivo agora é resolver tudo sem prejuízo pra ninguém”, concluiu Orleilson.

16.600 candidatos fizeram prova no último domingo (1) concorrendo à 511 vagas de diversas áreas.