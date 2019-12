Pesquisadores descartam problemas com vacina contra HPV

O governador Gladson Cameli usou o programa ‘Fale com o Governador’ nesta segunda-feira, 02, para dizer que após um ano inteiro de quitar dívidas e pagar contas deixadas pela gestão anterior, está otimista para 2020. Segundo ele, 2019 foi “só um ensaio. Ano que vem vai ser o ano de colocar em prática o grosso”, declarou.

O chefe do Executivo disse que a burocracia tem atrapalhado muito a vida do gestor, mas com força de vontade “iremos fazer e achar soluções para que as coisas andem”. A questão das obras, principalmente na zona rural do estado, será uma de suas emergências para o próximo ano. “Após um ano pagando dívida, acredito que será um ano melhor”.

O governador diz que fecha 2019 com “chave de ouro”. “Com todas as dificuldades, administrando centavos, fizemos convênios com todas as prefeituras do Acre, coisa que não acontecia há muito tempo”.

Cameli garante que não quer mais saber de gabinete. “Quero ir para a rua, atender o povo, fiscalizar as obras. Vou para cima. Ainda vou levar minha fita métrica que eu tenho desde que eu era engenheiro, para saber se o asfalto é de qualidade. Vou ser um fiscal”, avisou.

Ele diz que irá se reuni com todos os empresários que prestam serviço ao estado para exigir que todos só “peguem obras que irão dar conta”, para não atrasar a entrega das obras.