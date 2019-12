O fogo das CPI’s apagou!

Este ano a Assembleia Legislativa criou duas CPI’s. A da Energisa e a dos Empréstimos Consignados. A chapa chegou a esquentar, mas aos poucos foi esfriando, esfriando, esfriando até o fogo apagar. Só sobrou uma brasa. E não é de breu nem Cumaru, deve ser de Embaúba. Desde o início havia uma ação preventiva garantindo que não haveria nenhuma espetacularização dos depoimentos. Os resultados seriam sóbrios. Sem chances de prisões, coca cola e pizza. Mesmo assim foi criada uma expectativa por parte da mídia e da própria população de que a conta de luz poderia até baixar. Não baixou, mas também não aumentou. A Energisa puxou o freio de mão nos aumentos abusivos causando, inclusive, estranhamento. Espera-se que, concluído o relatório, a substituta da velha Eletroacre não venha com tudo para cima dos consumidores. Em relação à CPI dos Consignados, ao que parece, foi para a geladeira. Acontece que na quinta-feira, 12, o Poder Legislativo entra em recesso e todos vão continuar atolados em dívidas. Alguns servidores se arrastam anos a fio com renegociações intermináveis de seus débitos juto as agências. Enquanto isso a Febraban anuncia lucros bilionários dos bancos. Uns comem o Peru outros ovos! C’est la vie!

. Os eventos do PSDB impressionam pela participação, mas acima de tudo pela qualidade dos debates.

. Os tucanos estão pensando grande!

. Não ficam presos a questões eleitorais, mas discutem Educação, Saúde, Segurança, Economia e Juventude.

. Um bom exemplo é a iniciativa do projeto da construção da rodovia para Pucallpa e Lima via Cruzeiro do Sul.

. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) também está realizando excelentes discussões com seus filiados.

. O PDT do Ciro Gomes terá um candidato próprio a prefeitura de Rio Branco nas próximas eleições.

. “Será um jovem”, diz o deputado Luís Tchê.

. Segundo ele, o PDT terá candidato à presidência da república em 2022, razão pela qual terá postulante a prefeito em todas as capitais e grandes cidades do país.

. Costumo passar pela estrada da Sobral semanalmente, a obra de pavimentação está ficando muito boa.

. A prefeita Socorro Neri (PSB) faz um belo trabalho; começou com Marcus Alexandre, ela está concluindo.

. Como diz o ex-prefeito Raimundo Angelim (PT), “a minha amiga Socorro Neri faz uma boa gestão”.

. O PT vive em Rio Branco o maior dilema de sua história:

. Ter ou não ter candidatura própria nas eleições de 2020.

. O partido corre um sério risco de afundar mais um pouco se perder todos os espaços de poder, não sobra nada ou quase nada.

. Hoje, o partido detém três prefeituras:

. Brasiléia, com Fernanda Hassem; Xapuri, com Bira Vasconcelos, e Mâncio Lima, com Isaque Lima, alguns vereadores, dois deputados estaduais, nenhum federal e senador.

. O ex-senador Jorge Viana tem razão.

. Não há muito o que fazer, é esperar!

. Quem sabe o povo resolva dá uma nova chance no futuro, nunca se sabe em se tratando de política e eleições.

. O problema é que tem muita gente na fila como, por exemplo, o governador Gladson, o vice major Rocha e o senador Sérgio Petecão.

. O senador Márcio Bittar (MDB) e o vice-governador major Rocha tem a mesma interpretação da realidade política:

. Para os dois, o PT, aliados e suas lideranças não podem ser subestimadas.

. O grande problema de quem estar no poder, seja em um mandato de vereador, prefeito, governador ou presidente da república é crer que é imbatível em uma eleição; só se dão conta depois da derrota.

. Dinheiro é importante, mas não é tudo; quantos perderam uma eleição (no dia) que consideravam ganha.

. A Zefinha, lavandeira, faz uma observação:

. “Alguns políticos querem se candidatar a prefeito pensando no dinheiro que terão do Fundo Partidário”.

. Que é isso Zefa, não julgue mal?!

. Bom dia!