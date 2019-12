Município de Feijó terá Casa de Apoio ao Produtor Rural

A estratégia desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira para ampliar o atendimento à saúde do homem foi destaque no quinto episódio da web-série ´Brasil, Aqui Tem SUS´, que em 2019 chegou à 4ª temporada.

Em Sena Madureira, o Programa Saúde do Homem e o Esporte realiza campeonatos de futebol em comunidades de difícil acesso para reunir os homens a fim de promover o acesso à saúde.

Durante o dia do jogo são realizados testes rápidos de Sífilis, HIV, Hepatites, vacinação, atendimento médico e odontológico. O enfermeiro Antônio de Abreu, que deu início ao programa no atual formato, disse que o esporte foi uma boa maneira encontrada para levar os homens aos exames de saúde, especialmente com os testes rápidos, já que é uma condição para participar dos torneios de futebol. Cerca de 10 comunidades já foram atendidas com essa estratégia, melhorando a saúde de centenas de homens.

A atual coordenadora do Programa Saúde do Homem, enfermeira Elane Pessoa, informou neste domingo (1) ao ac24horas que uma equipe de Brasília esteve em Sena fazer as filmagens sobre o trabalho que vinham e continuam desenvolvendo. “Fizemos ações na cidade, Toco Preto, Cazumbá, aldeias indígenas, Boca do Iaco, Boca do Caeté e outras. Levamos médicos, enfermeiros, vacinas, testes rápidos”, disse Elane.

Veja o vídeo do programa premiado: