Idosa morre com suspeita de dengue em Cruzeiro do Sul

A senhora Maria Tereza, de 75 anos, pode ser a terceira vítima fatal da dengue neste ano em Cruzeiro do Sul. A mulher que residia no bairro da Várzea, morreu nesta segunda-feira, 2, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá.

No dia 6 de novembro, Neiva Nascimento, 42 anos, morreu com dengue em Cruzeiro do Sul e um outro caso segue em investigação.

O coordenador de vigilância epidemiológica, Nicolau Abdalah, explicou que por enquanto apenas a morte de Neiva do Nascimento foi confirmada por dengue. Os outros dois casos serão confirmados até o final do ano .

A secretaria de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, cita que a gestão atua em várias frentes no combate à dengue. Faz arrastões de limpeza nos bairros, conscientização dos moradores sobre a eliminação de criadouros e começou utilizar um novo larvicida adquirido com recursos próprios da prefeitura, que garante maior efetividade na eliminação de larvas do Aedes aegypti.