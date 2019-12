Estudantes que não fizeram Enade precisam justificar ausência

Fiscais do Instituto de Proteção e Defesa o ao Consumidor (Procon) do Acre tiveram um dia cheio durante essa sexta-feira, 29, averiguando a veracidade das promoções relacionadas à Black Friday. Após visita aos estabelecimentos comerciais, o presidente do Procon/AC garante que não houve nenhum problema nas lojas fiscalizadas.

“Todas enviaram previamente o relatório com os preços dos produtos que estariam na promoção ainda no início desse mês. Fiscalizamos nessa sexta-feira e vimos que não há nenhuma propaganda enganosa com relação aos produtos”, afirmou André Gil ao ac24horas.

Mesmo estando tudo dentro da ordem junto aos fornecedores, Gil prevê que os consumidores insatisfeitos com alguma aquisição devem começar a procurar o Procon já no início da próxima semana.

“Como a Black Friday foi ontem, ainda não temos um número de reclamações de compras durante esse dia, isso pode ocorrer na semana seguinte, principalmente porque muitos preferem as compras online, onde produtos ainda nem chegaram nas mãos dos compradores”, diz o presidente do órgão.

André Gil alerta aos consumidores de compras na internet que o prazo para reclamar junto ao Procon é de sete dias, a contar a partir da chegada do produto. Esse prazo não se aplica às compras em lojas físicas.

Nessa sexta-feira, 29, muitos acreanos aproveitaram as ofertas divulgadas por diversos estabelecimentos para comprar por um preço abaixo da média do mercado. No shopping de Rio Branco, centenas de pessoas ‘viraram’ a noite à espera de entrar nas lojas.