Em menos de 30 minutos, chuva alaga rua no bairro Jardim Primavera e revolta moradores

A forte chuva que caiu em Rio Branco no final da tarde desta segunda-feira, 02, durou cerca de uma hora em alguns pontos da capital acreana. No bairro Jardim Primavera, bastou 30 minutos de água para a Rua das Tulipas ficar completamente alagada.

Os moradores tiveram dificuldades para transitar, tanto a pé quanto de carro. A situação no local não é de agora. Quem mora por lá afirma que há anos a rua não recebe nenhum tipo de serviço da prefeitura de Rio Branco, seja inverno ou verão.

Com a chegada do período chuvoso, os moradores relatam que a situação só piora, pois alaga as residências, deixando rastros de prejuízos por todo lado.

O problema da rua é tamanho que já foi parar no Ministério Público do Estado do Acre. Há cerca de dois meses, a promotora de justiça Alekine Lopes abriu um Inquérito Civil para apurar o transbordamento de efluentes sanitários e águas pluviais no córrego localizado no bairro.

O procedimento segue em investigações. À época, a promotora determinou uma reunião com o DEPASA, a fim de tratar sobre o plano de saneamento básico de Rio Branco e a programação de saneamento das bacias e microbacias urbanas.