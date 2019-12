Dezembro Vermelho: governo deflagra ações contra Aids no Acre ao longo do mês

Ronaldo Alexandrino Correia, de 43 anos, foi ferido com um tiro de escopeta durante uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (29), em frente ao Via Verde Shopping, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima estava no shopping e ao sair para pegar seu carro fora do estacionamento, dois homens não identificados se aproximaram numa motocicleta e o garupa de posse de uma escopeta anunciou o assalto.

O bandido que estava conduzindo a moto falou para o seu comparsa pegar a chave do carro e matar a vítima. Ao perceber que ia ser morto, Ronaldo reagiu, correu e foi alvejado com um tiro. Os chumbos atingiram o vidro da porta do carro e na perna direita da vítima. Mesmo ferido Alexandrino conseguiu correr e pedir ajuda aos seguranças no estacionamento do shopping. Os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu Ronaldo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Sobral) em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do dos autores saíram em busca de prendê-los, mas os criminosos não foram encontrados. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).