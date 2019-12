Com austeridade financeira, Governo irá usar pontes metálicas em Xapuri e Sena Madureira

O Governo do Acre deu início, ainda em novembro, às ações do Dezembro Vermelho, a campanha que atua para prevenção à Aids com testagem rápida, orientações, educação e prevenção.

De acordo com o Ministério da Saúde, a detecção de novos casos do vírus HIV aumentou 35% entre 2008 e 2018 no Acre. Dezenas de pessoas podem ter a doença e não saber.

Na quinta-feira passada, dia 28 de novembro, um dia de palestras para alunos e profissionais da área de Saúde, da Universidade Federal do Acre (Ufac) e Secretaria de Estado da Saúde. O evento marcou o início das ações do Dezembro Vermelho.