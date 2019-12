Chuvas em Rio Branco foram 71% acima da média; transbordamento está descartado

Quem sonha com uma semana ensolarada pode preparar o guarda chuva, pois o “mago do tempo”, Davi Friale, emitiu neste domingo (01) um boletim, de última hora, alertando para as condições atmosféricas que estarão altamente favoráveis à ocorrência de chuvas intensas no Acre com possibilidade de temporais em algumas áreas.

As chuvas ocorrerão a qualquer momento desde as primeiras desta segunda-feira (02). No leste e no sul do estado, nesta segunda-feira, poderá chover entre 50 e 100mm ou mais.

Friale destacou que as causas desse mau tempo se deve a elevada umidade do ar, que vem do oceano Atlântico, e a aproximação de uma frente fria.

“Pode chover muito forte, também, no sul do Amazonas, em Rondônia, no norte da Bolívia e no centro e sul da região de selva do Peru”, enfatizou Friale.

Friale emitiu um alerta para população dizendo que pode ocorrer transtornos.

“Rápida inundação de ruas, queda de galhos e árvores e deslizamentos de terra, além do perigo dos raios”, alertou o meteorologista.

Parte de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia e Peru deverão ser atingidos com chuvas intensas.