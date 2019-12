À exceção de Rio Branco e Sena, rios vazam em quase todo Acre

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) se reuniu com o secretário de Saúde do Acre (Sesacre), Alysson Bestene, na manhã deste sábado, 30, para tratar de questões que, segundo a categoria, estão prejudicando a classe. Uma dessas questões é a falta de pagamento de salário como previsto em lei, a falta do pagamento de insalubridade e da titulação.

Por isso, o sindicato deu um prazo de 30 dias para que os problemas sejam resolvidos, e, caso não haja acordo, a entidade deve convocar uma assembleia geral para que os filiados possam analisar a situação, podendo deliberar até por paralisação.

O presidente do Sindmed-AC, Murilo Batista, pediu a Alysson o pagamento correto da insalubridade, corrigindo a disparidade dos valores atribuídos aos trabalhadores que em um mesmo ambiente recebem percentuais diferentes. “Há casos em que um profissional ganha 10% e outro 20%, em um mesmo setor. Nada justifica essa diferença, então precisamos resolver”, disse.

O sindicalista cobrou ainda o fim da sobrecarga de trabalho em algumas unidades e a falta de especialistas em quantidade suficiente. Ele ainda expressou preocupação sobre a falta da contratação de especialistas para algumas unidades, resultando na demora para o atendimento de pacientes que acabam culpando os médicos, sendo que a falha está na gestão.

O secretário Alysson Bestene se comprometeu em resolver a questão dos salários pagos abaixo do piso inicial da categoria, a disparidade no pagamento da insalubridade e da titulação. “Estamos fazendo tudo para resolver esta situação e poder dar um fluxo melhor à saúde. Tenha certeza que queremos trabalhar em parceria com o Sindicado dos Médicos e contar com a colaboração de todos vocês”, frisou.

Fonte: Ascom/Sindmed-AC