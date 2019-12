Socorro adia entrega da Avenida Sobral após verificar falhas

Os auditores fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) aclamara Ayrton Geber como presidente do Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco-AC), no final da manhã desta sexta-feira, 29. A escolha foi realizada por meio de assembleia geral por ter existido a inscrição de chapa única.

Geber, que já foi presidente da entidade, aproveitou o momento, em discurso, para alertar aos presentes sobre as mudanças trazidas pelas reformas e que devem impactar de forma direta a classe.

“Para começar, a eventual mudança do perfil do ICMS implicará também uma mudança correlata no perfil profissional do auditor fiscal da Receita Estadual. Há uma grande incerteza, inclusive, sobre qual será o padrão da organização da própria administração tributária estadual, assunto que dependerá do máximo consenso entre os estados, o Congresso, a União, sob grande pressão empresarial pela simplificação das normas de incidência, apuração e pagamento do novo imposto”, detalhou o presidente eleito.

O presidente em exercício, Nicolas Lima, que compôs, junto com a comissão eleitoral, a mesa que dirigiu os trabalhos da Assembleia, disse acreditar que a defesa da classe continuará sendo de grande importância no próximo mandato.

Na composição da nova diretoria, além de Geber, Nicolas continuará na vice-presidência, Leyla Alves assumirá a secretaria geral, o tesoureiro será João Tadeu de Moura. A posse está prevista para o dia 15 de janeiro.