DNIT avança em reparos e BR-317 terá boa condição de tráfego neste fim de ano

As obras de restauração da BR-317, previstas para ocorrerem desde a fronteira do Acre com o Amazonas até o município de Assis Brasil, foram iniciadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no começo do último verão amazônico e foram paralisadas durante o mês de novembro, com o retorno do período chuvoso.

A paralisação das obras, no entanto, não significou a interrupção dos serviços de manutenção da rodovia pelo órgão federal, que resolveu fazer um trabalho paliativo para dar trafegabilidade e diminuir os acidentes causados por buracos. Estão envolvidos no trabalho de melhoramento da estrada um número entre 25 e 35 homens.

De acordo com o analista de infraestrutura do Dnit, João Nicácio Rodrigues Neto, esse trabalho consiste em serviços de tapa-buracos, remendo profundo e reciclagem descontínua, o que, no último mês de novembro, reduziu a quase zero os pontos críticos da rodovia federal entre os municípios de Senador Guiomard e Brasiléia.

“O serviço de restauração esse ano (30 Km) não foi o suficiente para resolver o problema da 317, pois havia ainda alguns trechos críticos. Então, foi decidido fazer um paliativo. Esse resultado positivo para as condições da estrada é fruto de um trabalho em equipe do Dnit. Uma vez concluída essa etapa, será feito entre Brasiléia e Assis Brasil”, explicou João Nicácio.

As obras de restauração, que vão recuperar totalmente a BR-317 em território acreano, serão retomadas somente entre maio e outubro do ano que vem. Porém, até lá, a previsão é de que a rodovia esteja em boas condições com os serviços paliativos que estão sendo realizados.

Os investimentos na BR-317 foram anunciados ainda no mês de março deste ano quando o governador Gladson Cameli fez a sua primeira visita à regional do Alto Acre, acompanhado do superintendente DNIT-Ac, Carlos Henrique de Assis Moraes.

A garantia dada por Cameli foi resultado do compromisso assumido com o governante acreano pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ainda no começo do ano. O consórcio de empresas que venceu a licitação é o mesmo que já executa as obras da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A obra de recuperação da BR vai receber investimentos de quase R$ 300 milhões em dois anos e meio. Só para este ano, a previsão do departamento nacional é de que R$ 40 milhões fossem investidos na rodovia federal.