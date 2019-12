Divulgada nova data de realização das provas da Secretaria de Educação em Rio Branco

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na capital. Alcides C. Miller, de 47 anos, e o jovem Aldo Diniz Bezerra, de 18 anos, foram feridos a tiros em via pública na tarde deste sábado (30). O crime aconteceu na rua Bom Jesus, no bairro Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Alcides e Aldo estavam em via pública, quando quatro homens não identificados se aproximaram em um carro vermelho e efetuaram vários disparos contra as vítimas. Alcides foi ferido com dois projeteis que atingiram a coxa e a panturrilha, já o jovem Aldo foi ferido com um tiro na mão. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares que passavam pelo local, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que conduziu as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, buscou informações e em seguida fez rondas na região, mas os criminosos não foram encontrados. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os membros da facção.