Crescimento de 10,5% no turismo leva governo do Acre a criar programa Visite Rio Branco

Os dados do Anuário Estatístico, apresentado pelo Ministério do Turismo, mostram que o Acre apresentou um aumento de 10,5% na chegada de turistas estrangeiros pelo Estado. Foram 31.537 visitantes de fora do país que vieram aproveitar os atrativos turísticos do Acre, sendo em sua grande maioria peruanos e bolivianos.

Entre os principais atrativos do Acre está a gastronomia. Influenciada por diversas culturas, como a brasileira, boliviana, nordestina, peruana e portuguesa, o turista pode encontrar pratos como a rabada no tucupi e o pirarucu à casaca e ao leite de castanha do Pará.

Além disso, o estado possui o famoso “ayahuasca”, bebida produzida a partir de duas plantas nativas da floresta amazônica: o cipó mariri ou jagube (Banisteriopsis caapi) e folhas do arbusto chacrona ou rainha (Psychotria viridis).

Para avançar na política de turismo, os governos federal e estadual reafirmaram nesta última semana de novembro a rota “Visite Rio Branco”, que receberá um pacote de ações organizadas em quatro linhas de trabalho: o fortalecimento da governança por meio de uma agenda estratégica entre setor público e privado; a melhoria dos serviços e atrativos turísticos, com foco especial nas micro e pequenas empresas; marketing e apoio à comercialização por meio de campanhas, produção de inteligência mercadológica e participação em eventos estratégicos; e atração de investimentos e apoio ao acesso a linhas de crédito e fontes de financiamento.

A secretária Estadual de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique, ressaltou a importância do turismo para a cidade. “O turismo é o único setor que movimenta 53 setores da economia. O fato de recebermos gente na nossa cidade e no nosso estado pode gerar emprego e renda, fazer a grana circular, melhorar a qualidade de vida das pessoas”, celebrou. (Com Ministério do Turismo)