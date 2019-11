Testes em urnas eletrônicas encontram falhas mínimas, diz TSE

A agricultora Daicir Silva, moradora de um ramal de difícil acesso no município de Xapuri, teve de ser socorrida no final dessa semana após ser picada por um escorpião, a cerca de 60 quilômetros da região urbana. Uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou até o local para fazer o atendimento pré-hospitalar.

Segundo os socorristas, a vítima foi localizada com o pé inchado, apresentava febre, dores no corpo e estava bastante debilitada devido ao efeito do veneno. A mulher foi levada às pressas ao hospital do município para aplicação de um antídoto, para cortar o efeito do veneno injetado pelo animal.

O escorpião foi capturado pelos Bombeiros e entregue à equipe médica da unidade. A equipe ressalta que casos como esse são recorrentes na zona rural, por isso a necessidade de sempre olhar os calçados e pisar na terra descalço.