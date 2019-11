Serviço: Acre tem Dia D de vacinação contra sarampo para adultos de 20 e 29 anos

O diretor presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN/AC), Lucas Gomes, publicou a Portaria de Nº (1551) determinando a retirada de todas as tomadas das celas dos novos pavilhões do Complexo Prisional Francisco de Oliveira Conde.

A determinação irá afetar os pavilhões: O, P, Q, R, e todos os que futuramente forem construídos, em conformidade com as resoluções vigentes.

A Portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (29).

Lucas Gomes destacou que, após considerar os méritos, decidiu adotar a medida em virtude das últimas apreensões de celulares no Complexo Prisional Francisco de Oliveira Conde e, a necessidade de manutenção da ordem e segurança no âmbito dos Estabelecimentos Penais do Estado do Acre.

“As diretrizes objeto do presente artigo se estendem a todos os novos blocos de vivência prisional dos Estabelecimentos Penais do Estado do Acre”, afirmou.